De Marseille à Paris, les expositions et festivals de l'été

information fournie par France 24 • 29/06/2023 à 17:14

Aujourd'hui dans "A l'Affiche", direction le Festival de Marseille qui mélange les genres et les cultures entre créations et artistes internationaux : Loïc Chalavon nous emmène en balade. Au programme également, le sculpteur australien Ron Muek, de retour à Paris à la Fondation Cartier pour l’art contemporain. Avec des œuvres hyper réalistes et monumentales, qui ne laissent personne indifférent. A Paris encore, le Palais de Tokyo met le street-art à l’honneur, avec l'exposition « La morsure des termites ». Jonathan Walsh s’est rendu sur place.