De M.L. King à Simone Veil, Soledad Bravi décrypte les plus grands discours en BD

information fournie par France 24 • 29/03/2024 à 13:52

Soledad Bravi est une autrice, illustratrice, artiste engagée et parisienne jusqu'au bout des ongles. Ses dessins respirent la spontanéité et l'humour. Elle croque nos petits travers chaque semaine avec sa propre page BD dans le magazine Elle et imagine une multitude d’histoires pour les tous petits, comme pour les parents d’adolescents. Soledad Bravi est venue sur notre plateau pour nous parler du livre "Les discours les plus éloquents", publié avec Candice Zolynski et Romain Boulet (Ed. Le Robert). Vingt discours historiques, ou issus d'œuvres de fiction - de Martin Luther King à Simone Veil, en passant par Robert Badinter ou encore Daenerys Targaryen, de Game of Thrones -, accompagnés de leur décryptage en BD. Soledad Bravi développe ici une approche innovante et ludique, sans se départir de son humour décalé.