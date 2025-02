De la viande artificielle bientôt dans nos assiettes ?

information fournie par France 24 • 26/02/2025 à 23:31

La consommation de viande d’élevage dans les pays occidentaux est de plus en plus contestée, pour des raisons environnementales, éthiques, sanitaires… Les alternatives à celle-ci ont donc le vent en poupe. Décryptage avec Gabrielle Maréchaux, Journaliste Environnement chez The Conversation France. Retrouvez l'article cité par Gabrielle Maréchaux sur https://theconversation.com/fr : La viande cultivée en laboratoire pourrait-elle se développer en Europe ? (https://theconversation.com/la-viande-cultivee-en-laboratoire-pourrait-elle-se-developper-en-europe-250084).