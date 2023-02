De Kiev à Bakhmout, retour sur un an de guerre de haute intensité en Ukraine

information fournie par France 24 • 23/02/2023 à 17:55

Le 24 février 2022, à 5 h du matin, Vladimir Poutine annonce une opération spéciale destinée à conquérir l’Ukraine militairement. Le président russe espère prendre Kiev, la capitale, en quelques jours et renverser le président Volodymyr Zelensky, sans que l’Occident réagisse. Loin d’être accueillis en libérateurs, les soldats russes sont arrêtés et repoussés. Un an plus tard, ce qui devait être une guerre éclair vire à la guerre de tranchées. Des villes entières ont été détruites et des millions d'Ukrainiens ont fui leurs villes et leur pays. Selon les différents bilan, on recense des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes tuées ou blessées des deux côtés. France 24 revient sur un an de conflit de haute intensité.