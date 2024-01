Davos 2024 : l'intelligence artificielle, une menace pour l'humanité ?

information fournie par France 24 • 19/01/2024 à 17:55

L'IA fait partie des dix menaces les plus importantes pour l’humanité, au même titre que le climat, la polarisation sociale, les guerres et la cybersécurité, selon le Forum économique mondial. Entre opportunités, investissements prioritaires et menaces, quelle influence pourrait avoir l’IA sur l’économie et l’emploi ? Quelle place pour l’Europe dans une course technologique largement dominée par la Chine et les États-Unis ? Dans ce numéro spécial de l'invité de l'éco, Tarek Kai nous emmène à Davos à la rencontre de trois participants : Christoph Schell d'Intel Corporation, Georges-Olivier Reymond de la start-up Pasqal, spécialisée dans l'informatique quantique, et Matthias Maurer, astronaute à l'ESA.