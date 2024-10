information fournie par France 24 • 18/10/2024 à 15:45

Rendez-vous avec le rappeur Davodka, à l’occasion de la sortie de son album "Heritage". Réputé et respecté pour sa grande technicité, il est l’un des rappeurs les rapide au monde. Retour sur son parcours en indépendant, ses convictions et choix artistiques pointus, ainsi que sur ses exigences. Dans cet épisode, retrouvez les vidéos surprises de Demi Portion et Sinik.