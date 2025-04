Dans "Zion", thriller social coproduit par Jamel Debbouze, Nelson Foix montre sa Guadeloupe

information fournie par France 24 • 01/04/2025 à 16:21

Coup de projecteur sur le premier film réussi du réalisateur et scénariste Nelson Foix. "Zion" cartonne dans les territoires ultra-marins et arrivera dans les salles de l'Hexagone le 9 avril. Un film coup de poing, spectaculaire et divertissant au cœur des rues brulantes de la Guadeloupe, entre trafic de drogue, dures réalités sociales et recherche de paternité. Sonia Patricelli reçoit Nelson Foix qui explique l'authenticité de sa démarche, avec des acteurs non-professionnels et l'utilisation du créole. Il revient également sur les sociétés ultra-marines "malades".