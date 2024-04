information fournie par France 24 • 29/04/2024 à 15:55

C'est un colosse de verre, de métal et de pierre avec un emplacement à faire pâlir d'envie tous les autres monuments de Paris. Situé entre la Seine et les Champs Elysées, le Grand Palais a été construit pour l'Exposition universelle de 1900 pour être la vitrine de l'art français. Fermé il y a trois ans pour la première rénovation complète de son histoire, il s’offre une seconde jeunesse, à l’occasion des Jeux olympiques et paralympiques de Paris.