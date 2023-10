information fournie par France 24 • 18/10/2023 à 10:49

Le rapporteur spécial de l'ONU sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté présentera vendredi au siège des Nations unies, à New-York, son rapport annuel. Olivier De Schutter dresse un constat effrayant. Plus d'un travailleur sur cinq vit dans la pauvreté et les bas salaires sont une cause majeure de l’aggravation du phénomène. Le rapporteur prône un "salaire minimum vital". Décryptage.