information fournie par France 24 • 13/01/2023 à 16:09

Dans la Vienne, un producteur de tomates joue la carte de l'excellence. Entre simplicité, bon sens et amour du produit, Jacky Mercier a séduit de grands chefs parisiens, comme Yves Camdeborde et Iñaki Aizpitarte, qui n'imaginent plus désormais se passer de ses cultures. Une ode aux petits producteurs, et une déclaration d’amour à une tomate au goût retrouvé.