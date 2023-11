information fournie par France 24 • 21/11/2023 à 07:55

A la Une de la presse, ce les réactions à la visite, hier, en Chine, d’une délégation arabo-islamique à Pékin, pour tenter d’obtenir un cessez-le-feu à Gaza. L’annonce, par les Etats-Unis d’ une nouvelle aide militaire pour l’Ukraine, où l’union sacrée semble se fissurer, alors qu’en Russie, les manifestations des épouses et des mères demandant la «démobilisation complète» des soldats envoyés en Ukraine sont réprimées. Et de bonnes nouvelles pour les toutous coréens et les gastéropodes bretons.