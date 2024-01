information fournie par France 24 • 09/01/2024 à 16:10

Rencontre avec deux acteurs de premier plan, réunis sur grand écran : Emmanuelle Devos, César de la meilleure actrice pour "Sur mes lèvres" et "À l’origine", et Daniel Auteuil, sacré meilleur acteur pour "Jean de Florette" et "La fille sur le pont". Il se donnent la réplique dans "Un silence", un drame familial inspiré d’une histoire vraie et signé Joachim Lafosse.