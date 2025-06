information fournie par France 24 • 16/06/2025 à 22:41

Réalisé par l'acteur et réalisateur Jalil Lespert, le film immersif "Dakar Chronicles" plonge au cœur de l’édition 2023 du rallye. Bien plus qu’un récit sportif, le film suit les trajectoires croisées de figures légendaires — Sébastien Loeb, Carlos Sainz, Stéphane Peterhansel, Nasser Al-Attiyah — et de jeunes talents comme Seth Quintero, Cristina Gutiérrez et Mason Klein. Le réalisateur Jalil Lespert est venu raconter l'histoire de ce film sur France 24.