information fournie par France 24 • 12/02/2025 à 15:32

Emmanuel Macron annonce un plan d’investissement de 109 milliards d’euros pour l'IA. Faut-il, comme il le dit, "être dans la course" ? Est-ce que IA et écologie sont compatibles ? Roselyne Febvre pose la question à Cyrielle Chatelain, députée et présidente du groupe Écologiste et Social à l'Assemblée nationale. Elle estime qu’"il faut que l’Europe continue à réguler". Il est aussi question de la gauche, mise à mal après l’adoption du budget et du droit du sol.