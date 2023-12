information fournie par Boursorama • 19/12/2023 à 17:32

2023 est une année marquée par toujours plus de cyberattaques avec la digitalisation croissante de notre économie, et la menace tend à prendre toujours plus d'ampleur. Quel est le potentiel de ce marché ? L'analyse de Gilles Daguet, responsable de la stratégie de Private Equity dédiée à la cybersécurité chez Tikehau Capital