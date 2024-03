information fournie par France 24 • 12/03/2024 à 14:21

Plusieurs services de l'État font, depuis 24 heures, l'objet d'attaques informatiques d'une "intensité inédite", mais leur impact à ce stade "a été réduit" et l'accès aux sites de l'État "rétabli", a appris l'AFP lundi auprès de Matignon. Parmi les groupes de hackers qui ont revendiqué ces attaques, Anonymous Sudan, soutien de la Russie et de causes islamistes. Une enquête est ouverte après ces attaques informatiques visant plusieurs ministères français.