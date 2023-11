Culture Prime fête ses 5 ans

information fournie par France 24 • 14/11/2023 à 16:15

Culture Prime, le média social et culturel de l’audiovisuel public français - dont France 24 et RFI font partie - a été créé en novembre 2018. Depuis, il enregistre à son compteur 5 000 vidéos publiées et près de 2 milliards de vues sur tous les réseaux sociaux. Pour célébrer cet anniversaire, Vincent Roux reçoit la peintre et sculptrice Olga Yaméogo et le danseur et chorégraphe Bolewa Sabourin. Tous deux ont fait l’objet d’une vidéo Culture Prime qui a marqué leur carrière. Et tous deux utilisent leur art pour soigner les blessures de la guerre ou du quotidien.