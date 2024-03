Cuba s'enfonce dans la crise : l'île manque désormais de tout

information fournie par France 24 • 23/03/2024 à 10:00

Les Cubains descendent dans les rues alors que le pays s'enfonce toujours plus dans la crise économique. Les habitants de l'île, qui souffrent de pénuries alimentaires et de coupures d'électricité, exigent des mesures de la part du régime. Le pays ne s'est jamais remis de la pandémie de Covid qui a paralysé son secteur touristique. Le poids supplémentaire des sanctions et l'embargo américain n'a pas aidé non plus. Les Cubains manquent de produits essentiels, comme la nourriture et les médicaments, tandis que le prix du carburant a augmenté de 500 % au début du mois de mars... Reportage de nos confrères de France 2 ,J. Cholin, S. Lerch, T. Filliard et J. Pires.