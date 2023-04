Cuba : le mauvais bilan économique de Miguel Diaz-Canel, seul candidat à la présidentielle

information fournie par France 24 • 19/04/2023 à 10:04

Arrivée au pouvoir en 2018, le président sortant Miguel Diaz-Canel devrait être réélu sans surprise, mercredi 19 avril, par les parlementaires cubains. Il est le seul candidat, pour le Parti communiste cubain. Pourtant, son bilan économique est plus que contrasté, le pays traversant sa pire crise depuis trois décennies, avec des pénuries de nourriture, de médicaments et de carburant, dues au renforcement de l'embargo américain en place depuis 1962 et aux conséquences de la pandémie de Covid-19.