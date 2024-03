Cryptomonnaies : Sam Bankman-Fried, le fondateur de la plateforme FTX condamné à 25 ans de prison

information fournie par France 24 • 29/03/2024 à 12:13

Le verdict est tombé. Sam Bankman-Fried, surnommé SBF a été condamné à 25 ans de prison, jeudi 28 mars pour fraude et blanchiment d’argent. Il avait déjà été reconnu coupable en novembre 2023 pour détournement de fonds. Quid de ces plateformes ? A-t-on les moyens de les réguler ? Pour Nastasia Hadjadji, journaliste spécialisée dans l’économie du numérique, auteure du livre « No crypto, comment bitcoin a envouté la planète ? », (Ed Divergences), invitée de France 24, "le milieu des cryptomonnaies, c’est le Far West, un Far West qui s’est développé dans les angles morts d’une régularisation très largement inexistante aux Etats-Unis." Décryptage.