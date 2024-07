information fournie par France 24 • 19/07/2024 à 12:25

Plusieurs opérateurs aériens et ferroviaires, des banques et des médias à travers le monde ont annoncé, vendredi 19 juillet, être affectés par une panne mondiale de Microsoft. Elle serait liée à une mise à jour défectueuse de l’antivirus Crowdstrike, un logiciel intégré au système Microsoft. Les explications de Tariq Krim, entrepreneur et fondateur de Netvibes. Il était l'invité de France24.