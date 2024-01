information fournie par France 24 • 30/01/2024 à 10:24

De plus en plus de pays se plaignent de la pollution générée par les paquebots géants, toujours aussi nombreux. Ce dimanche, "l'Icon of the seas" a pris la mer depuis Miami. Le plus grand paquebot du monde : 5 fois plus grand que le Titanic et capable de transporter 5 600 passagers. Ses propriétaires le présente comme un bateau "vert", mais on est bien loin du compte...