26/03/2025

L’arrestation et l’incarcération du maire d’Istanbul, Ekrem Imamoglu, la semaine dernière, a provoqué une crise politique en Turquie, avec des manifestations quotidiennes contre le pouvoir, ainsi qu’une crise financière. La livre turque a connu son plus gros plongeon depuis 2021 face au dollar, le principal index de la bourse d’Istanbul sa plus forte chute depuis 2008.