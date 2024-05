information fournie par France 24 • 09/05/2024 à 00:17

En Tunisie, après deux semaines d'évacuation de migrants subsahariens de la région de Sfax à l'est du pays et de plusieurs quartiers de la capitale, les autorités continuent de durcir le ton. Lundi et mardi, plusieurs représentants d'associations venant en aide aux migrants ont été arrêtés et mis en garde à vue après un discours du président de la République lundi, accusant des associations de traîtres selon ses mots car elles reçoivent des financements étrangers.