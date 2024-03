Crise en Haïti : de nouveaux réfugiés aux États-Unis

information fournie par France 24 • 25/03/2024 à 11:25

A Haïti, la crise continue, les gangs sèment le chaos. Des milliers de personnes ont fui le pays ces dernières semaines. Certains ont trouvé refuge à 2500 kilomètres de Port-au-Prince, aux Etats-Unis. Dans la ville de Spring Valley, au nord de New York, ils sont plus de 6000 à y vivre, c’est la deuxième ville américaine avec la plus forte concentration d’Haïtiens. De nouveaux migrants y arrivent tous les jours, avec leurs traumatismes liés à la fois à la violence en Haïti et de leur voyage éprouvant jusqu’aux Etats-Unis.