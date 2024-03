information fournie par France 24 • 13/03/2024 à 17:26

Il a quitté le pouvoir sous la pression des gangs et de la communauté internationale. En Haïti, le Premier ministre Ariel Henry a bel et bien démissionné. Mais qu'en est-il désormais de la suite ? Sur place, la crise est multiple : politique, sécuritaire, humanitaire. Et la transition paraît très incertaine. Une situation qui inquiète l'ensemble des pays des Caraïbes, mais aussi du continent américain.