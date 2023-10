information fournie par France 24 • 17/10/2023 à 11:57

Le Nigeria traverse une crise des engrais depuis la pandémie de Covid-19, à tel point que certains agriculteurs ne trouvent plus de fertilisants. En cause : une juxtaposition de plusieurs facteurs (problème d'approvisionnements, guerre en Ukraine ou encore chute de la monnaie locale face au dollar…) En Afrique de l'Est, au Kenya, certains ont trouvé la solution et misent sur des larves de mouche-soldat noires pour remplacer les engrais.