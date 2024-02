Crise de la natalité dans le monde : pourquoi faisons-nous moins de bébés ?

information fournie par France 24 • 02/02/2024 à 16:34

Partout sur la planète, la fécondité est en baisse. La Chine, qui fut longtemps championne du dynamisme démographique et pays le plus peuplé du monde, voit sa population diminuer. Le pays a perdu deux millions d’habitant·es en 2023 et cédé la première place du podium à l’Inde. En France, ce phénomène inquiète suffisamment Emmanuel Macron pour qu’il appelle au "réarmement démographique" du pays. Pourtant, les femmes n’ont pas forcément intérêt à faire des enfants. L’historienne Mathilde Larrère et la journaliste et autrice Bettina Zourli nous expliquent la corrélation entre droits des femmes, développement et nombre d’enfants.