information fournie par France 24 • 27/02/2024 à 11:06

Pour tenter d'enrayer la crise agricole qui perdure, l'Elysée a annoncé la tenue, ce mardi à Bercy, autour des ministres de l'Economie et de l'Agriculture, Bruno Le Maire et Marc Fesneau, d'une nouvelle réunion "sur les plans de trésorerie des agriculteurs et la manière de les aider", avec le fisc, les banques, les assureurs et la Mutualité sociale agricole. Objectif : mettre la pression sur le secteur privé avant la présentation d'une nouvelle loi Egalim cet été.