information fournie par France 24 • 26/01/2024 à 17:29

Déjà plusieurs centaines de kilomètres de routes bloquées et une colère qui ne faiblit pas avant la prise de parole de Gabriel Attal ce vendredi 26 janvier. En attendant ses annonces, les agriculteurs ont mis en place des blocages dès l'aube sur des axes routiers majeurs et au niveau de différents péages aux portes de Paris. Le Premier ministre fait face à sa première crise. Le décryptage de Jean-Christophe Gallien, politologue et conseiller en communication.