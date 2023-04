Crash du Rio-Paris : Airbus et Air France relaxés, les proches des victimes "écœurés"

information fournie par France 24 • 17/04/2023 à 15:55

Près de quatorze ans après le crash du vol Rio-Paris qui a causé la mort de 228 personnes en 2009, le tribunal de Paris a relaxé lundi 17 avril Airbus et Air France, jugés pour homicides involontaires. Concernant cet accident qui est le plus meurtrier de l'histoire des compagnies françaises, le tribunal correctionnel de Paris a mis hors de cause les deux entreprises, jugeant que, si des "fautes" avaient été commises, "aucun lien de causalité certain" avec l'accident n'avait "pu être démontré".