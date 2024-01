Course à la Maison Blanche : le match est-il plié chez les républicains?

information fournie par France 24 • 18/01/2024 à 10:21

Nous vous proposons un numéro spécial de Cap Amériques consacré au coup d'envoi de la présidentielle aux Etats-Unis. Un premier caucus républicain a eu lieu en début de semaine dans l'Iowa et a vu la victoire écrasante de l'ancien président américain Donald Trump, dont on connaît la capacité à rassembler. Le match est-il pour autant plié chez les républicains?... Ses adversaires Ron DeSantis et Nicky Halley ne renoncent pas pour autant. Ils ont dans le viseur le prochain rendez-vous du New Hampshire.