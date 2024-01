Course à l’armement : l’industrie française sur le pied de guerre

information fournie par France 24 • 09/01/2024 à 10:56

Lorsqu’en février 2022, la Russie a lancé son invasion de l'Ukraine, plusieurs pays Occidentaux se sont engagés à envoyer armes, munitions et matériel militaire à Kiev. En France, cela s'est traduit par une augmentation de la production industrielle. Emmanuel Macron a d’ailleurs déclaré que la France était entrée dans une "économie de guerre". Mais que signifie concrètement cette "économie de guerre" ? Comment l'industrie de l'armement "Made in France" tente-t-elle de s'adapter à cette demande accrue ? Reportage de Fadile Bhayat et Claire Paccalin.