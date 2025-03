information fournie par France 24 • 18/03/2025 à 11:42

L’Inde, second importateur d’armes au monde après l’Ukraine, rêve de se positionner comme un pays capable de produire et de vendre ses propres armes à l’étranger. Production de gilets et de casques pare-balles, de jumelles de vision nocturne, de drones, d’hélicoptères et même de missiles… Ces dix dernières années, le gouvernement nationaliste hindou de Narendra Modi a poussé pour que le pays devienne autosuffisant, notamment via son programme "Make in India". Reportage de nos correspondants.