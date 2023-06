Coup de force de Wagner: "L'imprudence coupable des pays africains qui ont choisi la Russie"

information fournie par France 24 • 27/06/2023 à 08:06

A la Une de la presse, ce mardi 27 juin, les réactions au bras de fer entre le patron du groupe paramilitaire russe Wagner, Evgueni Prigojine et Vladimir Poutine. Les questions autour de la naturalisation française du patron de Telegram, par le biais d’une procédure «exceptionnelle et très politique». Une nouvelle déclaration polémique d’Emmanuel Macron sur la facilité supposée de trouver un emploi en France. Et le licenciement de la «pire salariée» d’Italie.