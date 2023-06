Coup d’Etat avorté en Russie : qui étaient les soutiens de Prigojine ?

information fournie par France 24 • 28/06/2023 à 16:38

Après le coup d’état avorté mené par Evguéni Prigojine, des zones d’ombre subsistent. Comment Prigojine a-t-il pu fomenter ce tour de force ? A-t-il bénéficié de soutiens, et si oui qui sont-ils ? Pour Oleg Kobtzeff, historien, géographe, professeur de géopolitique à l’Université américaine de Paris, invité de France 24, "c’est fort possible, et notamment Sourovikine qui de toute évidence participait à une lutte des chefs à l’intérieur du ministère de la défense de la Fédération russe." Explications.