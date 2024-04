information fournie par France 24 • 06/04/2024 à 10:00

En Côte d’Ivoire, huit ans après une loi qui interdit les produits dépigmentant dangereux pour la santé, le business du blanchissement de la peau continue aux yeux et à la barbe des autorités, dont les associations dénoncent l’inaction. De nombreuses femmes tentent d'éclaircir leur peau, et certaines l’imposent même à leurs enfants, la peau claire restant un idéal de beauté dans le pays. Reportage de Julia Guggenheim, Damien Koffi et M’ma Camara.