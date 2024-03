information fournie par France 24 • 10/03/2024 à 12:31

Au Centre Pompidou, une vaste exposition fusionne la collection du fondateur des cinémas MK2, Marin Kermitz et celle du musée d’art moderne, à Paris. Rassemblant plus de cinq cents photographies et documents réalisés par cent vingt photographes historiques et contemporains, "Corps à corps" propose un regard sur les représentations photographiques aux 20e et 21e siècles. Axelle Simon a rencontré Marin Karmitz.