information fournie par France 24 • 17/11/2023 à 18:23

La Corée du Sud, 13e puissance économique mondiale, est une société moderne qui projette une image de modernité et de liberté. Pourtant, ce pays est confronté à d'importantes inégalités de genre. L'écart de salaire entre les hommes et les femmes est le plus élevé de l'OCDE. De plus, le taux de fécondité est le plus bas au monde, avec seulement 0,78 enfant par femme en âge d'en avoir.