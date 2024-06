information fournie par France 24 • 20/06/2024 à 13:35

Vladimir Poutine vient à Pyongyang signer un accord de défense mutuelle avec le régime nord-coréen, manière de sécuriser ses approvisionnements en munitions pour poursuivre sans relâche son offensive en Ukraine. Mais une alliance de parias suffit-elle à en faire une puissance ? On va plus loin avec Patricia Allémonière et Gauthier Rybinski.