information fournie par France 24 • 14/12/2023 à 09:16

Les états réunis à la COP28 ont pour la première fois souligné la nécessité de s'écarter des énergies fossiles sans pour autant s'engager sur la nécessité ni les moyens d'en sortir. Concession historique des producteurs d'hydrocarbures mais très largement insuffisante pour limiter le réchauffement sous les 2 degrés comme le prévoit l'accord de Paris. Mais pouvait-il en être autrement ? On va plus loin avec Zyad Limam et Bruno Daroux.