information fournie par France 24 • 01/11/2021 à 11:29

"Il est minuit moins une" pour la planète, a rappelé Boris Johnson, hôte de la #COP26 qui se tient à #Glasgow (Écosse) jusqu'au 12 novembre. Six ans après la COP21 et les accords de Paris, ce sommet va permettre de dresser un premier bilan. Mais pour bien comprendre les enjeux de cette 26ème édition, David Gilbert et Achren Verdian retrace l'histoire de la COP. #Climat