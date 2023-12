information fournie par France 24 • 05/12/2023 à 07:46

A la Une de la presse, ce mardi 5 décembre, l’extension de l’offensive de l’armée israélienne au sud de la bande de Gaza, malgré la présence de centaines de milliers de civils. Les manifestations en Nouvelle-Zélande, où des milliers de personnes protestent contre la nouvelle politique du gouvernement, mettant en cause, selon elles, les acquis des Maoris. Des études sur l’impact majeur des énergies fossiles sur la santé et l’environnement. Et un vandale nommé Billy (le chien).