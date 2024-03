Coopération militaire : la France participe à des exercices conjoints aux États-Unis

information fournie par France 24 • 19/03/2024 à 10:45

Depuis un mois, plus de deux cent militaires français se trouvent aux Etats-Unis sur la base de Fort Irwin, dans le désert du Mojave, en Californie. Pour la première fois, la France a été invitée à participer à des exercices conjoints avec cinq pays alliés : les Etats-Unis, le Canada, le Royaume Uni, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. A l’initiative du Pentagone, le projet, baptisé "Convergence", doit permettre à toutes ces armées de coopérer sur des zones de conflits, pour agir en coalition efficace. Alors que la guerre est de retour sur le sol européen, c’est un enjeu de taille pour la France. Nos correspondants Valérie Defert et Pierrick Leurent ont pu suivre l’armée française sur le terrain.