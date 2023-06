Conquête spatiale : Ariane, 50 ans au service de l'Europe

information fournie par France 24 • 13/06/2023 à 13:52

Dans les années 60, la course à l’espace bat son plein. L’Europe regarde Américains et Soviétiques accumuler les exploits, se partager les héros et se disputer la Lune. Multipliant les échecs, l’Europe se réorganise collectivement et lance le programme Ariane en 1973. Retour sur un demi-siècle de conquête spatiale européenne et sur les défis de la fusée Ariane 6. Le premier vol de ce lanceur accuse trois ans de retard et l'Agence spatiale européenne espère qu'il se produira d'ici fin 2023.