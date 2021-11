information fournie par France 24 • 25/11/2021 à 17:19

Autre conséquence du Covid-19, les fermetures de frontières. C'est le cas par exemple entre les deux Congo, depuis un an et demi le passage est fermé entre Kinshasa et Brazzaville. Cela pénalise les nombreux congolais qui vivaient du commerce entre les deux capitales. Reportage de Rosie Pioth.