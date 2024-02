information fournie par France 24 • 08/02/2024 à 12:05

Les combats entre la rébellion du M23 et les forces gouvernementales se sont intensifiés mercredi et ont fait au moins 6 morts, dans l'est de la République démocratique du Congo autour de Sake, cité considérée comme stratégique sur la route de la grande ville de Goma. Les précisions d'Aurélie Bazzara-Kibangula depuis Kinshasa pour France 24.