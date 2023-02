Conflit israélo-palestinien : "on est dans un schéma qui va être répétitif"

information fournie par France 24 • 24/02/2023 à 10:40

Au lendemain du raid militaire israélien qui a causé la mort de onze Palestiniens et blessé par balle une centaine de personnes en Cisjordanie occupée, Israël et des groupes armés palestiniens se sont affrontés ce jeudi. Selon Jean-Paul Chagnollaud, professeur émérite des Universités, président de l’IRREMMO, auteur du livre "Proche-Orient, 7 ans de répression", et invité de France 24, "on va sans doute avoir une détérioration grave de la situation en Israël-Palestine". Explications.