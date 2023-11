information fournie par France 24 • 27/11/2023 à 10:19

Six semaines après l'attaque du Hamas et le début de la guerre à Gaza, un accord a permis une trêve. Les premières libérations d’otages et de prisonniers se sont déroulées et de l'aide pour la population palestinienne a été acheminée. De quoi s'interroger sur les conditions de sortie de ce conflit et le retour, comme objectif politique, de la "solution à deux États". L'éclairage de l'historien Vincent Lemire, coauteur de la bande dessinée "Histoire de Jérusalem" aux éditions Les Arènes.