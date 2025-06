information fournie par France 24 • 18/06/2025 à 15:35

Donald Trump va-t-il engager les États-Unis dans la guerre entre Israël et l'Iran et porter un coup fatal au régime iranien dans sa course à l'armement nucléaire ? Pour l'instant, le président américain maintient le suspense. En France, la classe politique se déchire autour de la position du gouvernement sur le conflit et les insoumis accusent Emmanuel Macron de soutenir Israël. Roselyne Febvre en parle avec Pierre Jacquemain de Politis et Stéphane Vernay de Ouest-France.